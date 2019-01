Sami Can 2019’dan umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile yolları ayrılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Sami Can Keskin, gelen teklifleri değerlendiriyor. 1.5 yıl formasını giydiği kırmızı- siyahlı renkler altında başarılı işler çıkartan yıldız oyuncu, birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibinin yakın takibine girdi. Teklifleri değerlendireceğini söyleyen Sami Can,dedi.2003 yılında Kuzey Adanaspor ile sahaya çıkan oyuncu, Adanaspor altyapı sorumlusu Eyüp Arın'ın keşfetmesiyle Adanaspor camiasına katıldı ve 2011 yılında profesyonel oldu.dediği turuncu-beyazlı ekiple başarılı maçlar çıkartan ve 2016'da Adanaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği olan Sami Can, ardından transfer olduğu Gazişehir'de aradığı havayı bulamadı.Futbolu çok sevdiğini belirten Keskin,diye konuştu.Üç çocuklu Keskin ailesinin tek erkek evladı olan Mustafa Sami Can, adının bu kadar uzun olmasında nüfus memurunun kalem hatası olduğunu anlattı. Başarılı futbolcu,dedi.