Sporla yaşama tutundu

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atay'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılarak iki kolunu kaybeden 44 yaşındaki Sabit Köse, 8 yıl önce antrenör tavsiyesiyle başladığı para-tekvando sayesinde hayata yeniden sarıldı.Kollarını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Sabit Köse, 8 yıl önce bir antrenörün tavsiyesiyle tanıştığı para-tekvandoya başladı. Sabit Köse, gösterdiği azim sayesinde 2011 yılındaki müsabakalarda Türkiye birinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve bu yıl haziran ayında Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti.2019'da Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcu, altın madalya almayı hedefliyor. Sporla hayata tutunduğunu söyleyen Sabit Köse,dedi. Köse, "Kazanmak ve birincilik elde etmek için mücadele ediyorum. Ülkemize altın madalya kazandırmaya çalışacağım" diye konuştu.