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’da kayıp kişi tarlada ölü bulundu

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Adana’da kayıp kişi tarlada ölü bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Toktamış Mahallesi yakındaki tarla içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin kendisinden 2 haftadır haber alınamayan alzaymır hastası Celal Alagöz (69) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alagöz'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Adana’da kayıp kişi tarlada ölü bulundu
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