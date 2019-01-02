Gaziantep Valisine sürpriz

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Gaziantep'teise 2019'un ilk bebeği yeni yılın ilk dakikasında doğdu. 00.02'de dünyaya gelen bebeğe, sürpriz yapıp hastaneye ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ismi verildi. Hastanede yatan hastaları ziyaret edip yeni yıllarını kutlayan Vali Davut Gül, yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getiren Şerife Çiloğlu'nun kaldığı odaya girince, bebeğe ne isim koyduklarını sorunca genç anne, "Sizin adınızı koymak istiyoruz" dedi. Yanıt karşısında şaşıran Vali Gül, "Benim adım Davut, çocuk zorluk çeker sonra" diyerek bebeğe altın taktı.2018'in son saatlerini görev başında olan polis, jandarma ve itfaiye çalışanlarını ziyaret ederek geçiren Vali Davut Gül, şehir girişinde seyahat eden vatandaşlarla sohbet edip, çikolata ikram ettikten sonra Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret edip yeni yıllarını kutladı. Daha sonra hastaneleri ziyaret edip hasta ve refakatçilerle sohbet eden Gül, yeni yılın ilk saatlerinde ise Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.Hastaneye Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gelen Vali Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında çocukları dünyaya gelen Fırat ve Şerife Çiloğlu çiftini bebekleri için tebrik etmek istedi. Genç anneye bebeğe ne isim verdiğini soran Vali Gül, "Sizin adınızı vermek istiyoruz" yanıtını alınca şaşırarak "Benim adım Davut da çocuk zorluk çeker sonra" dedi. Anne ve babayı tebrik eden Vali Gül, ailenin ilk çocuğuna altın taktı.