HaberHattı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfı ve Başkent Üniversitesi ile ortaklaşa İtalya'da "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Riskler" konulu çalıştay düzenledi. Cadenabbia şehrindeki Villa La Collina'da gerçekleştirilen çalıştayda, Akdeniz bölgesindeki yeni dinamik ve gelişmeler ele alındı. Toplantı kapsamında değişen enerji jeopolitiğinin Doğu Akdeniz'i nasıl etkilediği tartışılırken yaşanan çatışmaların ve karşıtlıkların bertaraf edilerek karşılıklı faydaya dayalı işbirliği sürecine nasıl dönüştürülebileceği Almanya, İsrail, İtalya, Libya, Rusya, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği uzmanları ile masaya yatırıldı. Yakın Doğu Üniversitesi adına çalıştayın açılış konuşmasını yapan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin yalnızca öğrencilerinin ve Yakın Doğu ailesinin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan herkesin öncü bir kurumu olarak insanlarımıza ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edindiğini vurguladı. Kıtaya adalı damgasını her alanda vurmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi'nin bunu bilimsel çalışma, buluşlarla, teknolojik yeniliklerle, tıbbi gelişmelerle gerçekleştirdiğini kaydeden Doç. Dr. Günsel, her alanda Kıbrıs Türküne ve insanlığa katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.AdanaOrman Bölge Müdürlüğü ve Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi işbirliğiyle ziyaretçilere "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" slogonı ile 2019 yılı için 2019 adet fidan dağıtıldı. Yeni yıla saatler kala Optimum AVM'ye gelen ziyaretçiler, kara selvi, adaçayı, fıstık çamı, defne, keçi boynuzu ve biberiye fidanları ile karşılandılar. Etkinliğe katılarak ziyaretçilere fidan dağıtan Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezinin ev sahipliğinde, ziyaretçilere 2019 yılına girerken 2019 adat fidan dağıttıklarını belirterek, "Halkımız, yeni yıla fidan dikerek girsin istiyoruz. Çünkü, fidan dikmek tüm insanlığa karşılıksız fayda sağlayan en değerli etkinliktir" dedi.YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sık görülebileceğini ifade ederek, bu tür hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemlerden bahsetti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev, okul ortamı gibi kapalı alanlarda, çocukların ve ebeveynlerin solunum yolu ile bulaşan gripal hastalıklara yakalanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Dalkan, nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sıklığının bu mevsimde arttığını kaydetti.