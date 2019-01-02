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Hedefi 12’den vurdular

Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Ligleri Müsabakası Pozantı’da gerçekleştirildi. Organizasyona 45 sporcudan oluşan 6 takım katıldı

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Hedefi 12’den vurdular
Adana'nın Pozantı ilçesi okçuları ağırladı. Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Ligleri Adana müsabakaları büyük heyecanı sahne oldu. Organizasyon hakkında bilgi veren Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman, "Müsabakalara Pozantı'dan da iki tane ekip katılıyor. Adana'dan da 4 tane ekibimiz var merkezden.
Adana'da mevcut olan bütün kulüpler hemen hemen burada" ifadelerini kullandı.

YARI FİNALLER DE ADANA'DA
Uzman, "Yarışan 89 ekibin grup liderleri en yüksek sayı atan ekiplerle başka bir ilde olmak üzere finallere gelecekler.
Allah izin verirse yarı finalleri de Adana'da yapacağız. Şu an gördüğünüz yerde 6 tane takım 45 tane sporcu var. Ve bunların hepsi okçuluğa yeni başlayan insanlar. En eskisi 3 senedir okçulukla uğraşıyor. Amacımız ata yadigârı okçuluğu yaşatmak, geliştirmek ve bizden sonraki nesillere güzel şekilde emanet edebilmek" dedi.
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Hedefi 12’den vurdular
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