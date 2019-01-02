Kar keyfini doyasıya yaşadılar

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli ilçesinde yaşayanlar, yüksek kesimlere yağan karın ardından, kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı, kartopu oynadı. Mersin'de rakımı yüksek bölgeler tamamen beyaza büründü. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenler, araçları ile yayla ve köylerin yolunu tuttu. Zaman zaman uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yollarında birbirinden renkli görüntüler oluşurken, yeni yıl tatilini fırsat bilip Toros, Avgadı ve Tozlu mahallelerine çıkan Erdemli ilçesindeki aileler de hem kartopu oynadı hem kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Ailesi ile birlikte kartopu oynamaya gelen Ali Rıza Serin, "Kar haberini alır almaz çocuklarla birlikte buraya geldik. Yeni yıl tatilinde çocuklarımızla birlikte kartopu oynayıp, karın keyfini çıkartmak istedik. Hava çok güzel. Her yer bembeyaz. Hem piknik yapıyoruz hem de karda oynuyoruz" dedi.