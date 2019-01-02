Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

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Adana'nınKozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi Çevreyolu Kavşağı üzerinde meydana geldi. Kenan Balcıoğlu yönetimindeki 01 TH 081 plakalı otomobil ile Mehmet Gökalp yönetimindeki 01 ABH 293 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Gökalp ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulans ile diğeri ise polis ekip otosu ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.