Melih Abi: Yeni yılınız kutlu olsun

BUGÜN NELER OLDU

2019 herkes için güzel geçer inşallah. Dileklerimizi tuttuk, yeni yıla girdik. Herkesin beklentisi farklı. Kimisi ödemekle yükümlü olduğu borcunu hesaplıyor. Kimisi de yapacağı yatırımın hesabını yapıyor. Tabii bir de bitmek bilmeyen sorunlar var. Karşısındakine zarar verdiğini düşünmeyenler. Mesela otopark sorunu. Kaldırımları işgal edenlerle trafik ekipleri bir hayli mücadele etti. Ama dinleyen yok. Odun kafalılar bildiklerini okuyor. Araçlarını kaldırıma park eden beyinsizler var. AVM'lerde de durum aynı. Orada sarı şeritler çizilmiş. Aracını bu çizgilerin arasına koy diye. Ama çizgiyi tam ortalayıp aracını park ediyor, kendinden sonrakilere park yeri bırakmıyor. Yeni yılda böyle sorunlarla karşılaşmayız inşallah.Adana'nınyeni gelişen en gözde yerlerinden birisi Pınar Mahallesi. 74013 nolu sokak Taşdurmaz Apartmanı karşısında durum vahim. Ahşap bir direk var. Yolun ortasında kalmış. Telefon direği gibi duruyor. Elektrik direği biraz kenarda ama o da sıkıntılı. Bu direkleri kaldırmak şart. Araçlar gündüz geçerken zorlanıyor, ama ya gece… Dalgın bir sürücü her an kaza yapabilir. Kaldırın şu direği oradan. Milleti kazaya sevk etmeyin.Adana Büyükşehir Belediyesi, 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nda çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerini yoğunlaştırdı. 7 seyir terası, 21 kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler, çimlendirme, aydınlatma ve sulama sistemlerinin yapımının devam ettiği Beyazevler Çamlığı'nda görkemli tablo ortaya çıkmaya başladı. 14 milyon metrekare yeşil alanda hizmet üreten, her yıl 8 milyon adet çiçek ve 100 bin adet fidanı toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda kentteki geniş mesire alanlarına bir yenisini eklemek için harekete geçti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bulunan 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nın mesire alanı ve park olarak yenilenmesi çalışmalarında tempo yükseltti. Kurumuş ağaçları ve çalıları temizleyen Büyükşehir ekipleri, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş döşemesi ve 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkaracak.