Yeni yıla huzurla girdik

BUGÜN NELER OLDU

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Niğde 2019'a mutlu ve huzurlu girdi. Düzenlenen etkinliklerde 2018'in yorgunluğunu atan vatandaşlar doyasıya eğlenirken güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Yeni yılın ilk bebekleri ziyaretçi akınına uğradı. İsimleri verildi. Bölgemiz 2019 yılına güzel görüntülerle girdi,ADANA Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi. Hastaneye başvuran Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin saat 00.00'da kız bebeği doğdu. Dünyaya gözlerini açan kız bebeğe 'Zeynep' ismi verildi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti. Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Çelikcan, "Adana'mızda ilk doğan bebeklerimiz inşallah 2019'a güzel umutlarla dünyaya geldiler. O şekilde de hayatlarını devam ettirsinler, kaderleri güzel olsun. Vatanımıza, milletimize güzel evlatlar olsunlar inşallah. Bebek annelerine özellikle geleneksel adetlerimizden olan kaynar ikram ettik" dedi.Adanalılar, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle 3 yıldır meydandaki kutlamalar iptal ediliyordu. Soğuk havaya rağmen meydana akın eden binlerce Adanalı, şarkıcı Gökçe ile müzik ziyafeti yaşadı. Meydandaki dev yılbaşı ağacına da ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.Yeni yıldan beklentisi olan bazı vatandaşlar ise dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Saatler 00.00'ya yaklaşırken sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Gökçe ile geri sayımda bulundu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde meydandaki havai fişekler ateşlenerek, görsel şölen sunuldu.