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253 mezun mesleğe ilk adımlarını attı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
253 mezun mesleğe ilk adımlarını attı
HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 22'inci dönem mezunlarını verdi. Törene Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Canbolat ile protokol üyeleri ve çok sayıda mezun olacak öğrencilerin aileleri katıldı. Okul birincisi Sefa Türkkan yaş kütüğüne plaketini çaktı. Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Canbolat, 253 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Canbolat, "Bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamanın bedeli tarih boyunca çok ağır olmuştur, Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin" diye konuştu.
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253 mezun mesleğe ilk adımlarını attı
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