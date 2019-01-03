9 transfer yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'da başlayan Adana Demirspor transferde hareketli günler geçiriyor. Başkan Murat Sancak tespit ettikleri 9 futbolcu ile görüştüklerini belirterek,dedi. "Eninde sonunda bu takım Süper Lig'e çıkacak" diye konuşan Sancak,dedi. Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağını ifade eden Sancak,diye konuştu.Göreve geldiklerinde kulübün 49 milyon lira borcu olduğunu belirten Sancak,dedi. Bütün kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini ifade eden Sancak,şeklinde konuştu.