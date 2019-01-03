9 transfer yapılacak

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por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'da başlayan Adana Demirspor transferde hareketli günler geçiriyor. Başkan Murat Sancak tespit ettikleri 9 futbolcu ile görüştüklerini belirterek, "Kulüpleri ile temastayız. Kadroya birer sol ve sağ bek, iki tane on numara ile sol ve sağ açık almayı düşünüyoruz"
dedi. "Eninde sonunda bu takım Süper Lig'e çıkacak" diye konuşan Sancak, "Transfer edeceğimiz isimleri açıklamak doğru olmaz. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural Belçika'da gerekli görüşmeleri yaptı. Adana Demirspor'a yakışan isimleri alacağız"
dedi. Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağını ifade eden Sancak, "İkinci yarı her şey güzel olacak"
diye konuştu. 20 DENDİ, 1 MİLYON GELDİ!
Göreve geldiklerinde kulübün 49 milyon lira borcu olduğunu belirten Sancak, "Bize 20 milyon bağış toplanacak sözü verildi ancak şu ana kadar bir milyon lira bağış toplandı. Biz görevimize devam ettik. Şu ana kadar 22 milyon lira borcu ödedik. Beş sezon önce alacağından vazgeçmiş bir futbolcu biz göreve gelince yıllar sonra borcunu istedi"
dedi. Bütün kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini ifade eden Sancak, "Kulüplerimiz gerçekten zor günler geçiriyor. Birinci ligdeki bir takım mücadele etmesi için 8-10 milyon liraya ihtiyacı var. Eğer şampiyonluğa gitmek istiyorsa da bu rakam 50-60 milyon liraya kadar çıkıyor. Kalıcı gelir ve destek şart"
şeklinde konuştu.