Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliklere el koydu

BUGÜN NELER OLDU

Toruna, Babadan Oğula" ve "Önce Ahlâk ve Maneviyat" düsturlarıyla 67 yıl önce eğitim öğretim yaşamına başlayan Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu gururlandırdı. Ezan Okuma, Hafızlık, Genç Sedâ ve Dini Musiki yarışmalarında birincilik elde etti. Hafızlık Yarışmasında Mustafa Hüseyin hem kıraati hem sesi ve hem de naif kişiliğiyle göz doldurdu. Erol Kaptı, ezan okuma yarışmasında Hicaz makamıyla okuduğu ezan dinleyenleri mest etti, açık ara puanlamayla il birincisi oldu. Muhammed Enes Kıranşal ise Eş Şûra Sûresini okuyarak hem jüriyi hem izleyenleri duygu yoğunluğunda bırakarak birinci oldu. Dini Musiki yarışmasında ise Mehmet Özkaya okuduğu "Aziz İstanbul" adlı eserle yine o günkü yarışmaya damgasını vurdu. Türkiye finallerine gitmeyi hak kazandı. Meslek dersleri öğretmenleri Muharrem Şahin, Hüseyin Taşgıt ve Saim Gökçe ile birlikte okul müdürü Seyfullah Utku Sarıaslan, Müdür Başyardımcısı Muhittin Yaman ve Koordinatör Müdür Yardımcısı Gökmen Can öğrencileri Türkiye Finallerine hazırlıyor.