Bölge ihracatı 8,4 milyar dolara ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracat küresel ekonomi ve hedef ülkelerde yaşanan sorunlara rağmen yüzde 5,54 oranında artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. 7 milyar dolarlık kısmını tek başına Gaziantep'in üstlendiği ihracatın en çok yapıldığı ülke olan Irak'a yapılan ihracat 2 milyar 481 milyon dolar olurken, Suriye de 547 milyon dolarla üçüncü ülke oldu.Bölgede yapılan ihracatta önemli bir pay sahibi olan tekstil sektörünün ihracatı yüzde 8,83 oranında artarak 2 milyar 620 milyon dolardan 2 milyar 851 milyon dolara çıkarken, halı ihracatı yüzde 5,22 artarak bir milyar 417 milyon dolardan bir milyar 491 milyon dolara çıktı. Hububat ve bakliyat sektörünün ihracatı yüzde 3,14 artarak 2 milyar 8 milyon dolardan 2 milyar 71 milyon dolara çıktı. Kuru meyve ve mamulleri ihracatı ise 190 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkarak yüzde 11 arttı. Diğer sektörlerdeki ihracat ise yüzde 3 artarak bir milyar 732 milyon dolardan bir milyar 784 milyon dolara ulaştı. Bölgenin toplam ihracatı ise yüzde 5,54 oranında artarak 7 milyar 969 milyon dolardan 8 milyar 410 milyon dolara yükseldi.Bölgeden en çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak 2 milyar 481 dolarla Irak gelirken, ABD 628 milyon dolarla ile ikinci, Suriye ise 547 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bölgede en çok yapılan diğer ülkeler ise şöyle: İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail, Libya, Belçika, Hollanda ve Bulgaristan. Bölgeden son yıllarda Afrika ülkelerine yapılan ihracatta da ciddi bir artış yaşanıyor. Gaziantep'in üretim ve ihracatıyla bölge illerine de örnek olduğunu kaydeden Ünverdi, "5 ayrı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan sanayicilerimiz, Polateli-Şahinbey OSB'nin de faaliyete girmesiyle ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacak. Bu bölgemizde katma değeri yüksek ürün üretimine özen göstereceğiz. Oda olarak bu anlamda sanayicilerimize rehberlik yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Gaziantep geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantepli ihracatçıların bu yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen 7 milyar dolar civarında dış satım gerçekleştirmesine dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep büyük bir bölümü sanayi ürünü olan ihracatıyla bölgemizin ve ülkemizin önemli bir ihracat merkezi olma özelliğini koruyor" dedi.