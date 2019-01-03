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Doç. Dr. Köprülü Ortadoğu Panelinde konuştu

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Doç. Dr. Köprülü Ortadoğu Panelinde konuştu
YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika" başlıklı panele katılarak Ürdün Haşimi Krallığı örneği üzerine hazırladığı kitap bölümünü sundu. Doç. Dr. Nur Köprülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık'ın derleyeceği ve özelde Orta Doğu alanında çalışmalar yürüten ODTÜ Uluslararası İlişikler Bölümü mezunlarının bir araya geldiği "Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika" başlıklı kitap çalışmasının ilk ayağını oluşturan panelde akademik uzmanlık ve araştırma alanı olan Ürdün Krallığı'nın dış politika yapılanmasını şekillendiren içsel, bölgesel ve küresel etkenleri kaleme aldığı kitap bölümü çalışmasını Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen panelde öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaştı.
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Doç. Dr. Köprülü Ortadoğu Panelinde konuştu
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