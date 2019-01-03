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Hayvan sever polise teşekkür belgesi

Yaralı köpeği kucağında veterinere götüren polis memuru Muharrem Burak Sönmez’e teşekkür belgesi verildi

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Hayvan sever polise teşekkür belgesi
Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez'e, otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeğini kucağında veterinere götürüp, tedavi ettirmesi dolayısıyla kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildi. Feke merkezdeki Ulus Caddesi'nde, geçen hafta, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokak köpeğine çarptı. Ayağı kırılan köpek, yolda kıvranırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.

BEĞENİ TOPLADI
Bu sırada yoldan geçen polis memuru Muharrem Burak Sönmez, yaralı köpeği görerek, yanına yaklaştı. Sönmez, ilk müdahalede bulunduğu köpek için veteriner çağırdı. Ağrı kesici iğne yapılan köpeği kucağına alan polis memuru, veteriner kliniğine götürdü. Çevredekiler ise Sönmez'in köpeği kucaklayıp, veterinere götürdüğü anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Sönmez'in kucağında köpekle fotoğrafı, sosyal paylaşım sitelerinde beğeni topladı.

KLİNİĞE KADAR GÖTÜRDÜM
Sönmez, "Sokakta bir köpeğin kıvrandığını görünce hemen müdahale edip, veteriner çağırdım. O, ağrı kesici iğne yaptı ben de kucağıma alıp, kliniğe kadar götürdüm. Bu başka bir hayvan da olsa aynı şeyi yapardım" dedi.
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Hayvan sever polise teşekkür belgesi
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