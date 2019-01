Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor

BUGÜN NELER OLDU

hayvansever Ümit Kaya, kış aylarında kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 15 yıldır her hafta doğaya yem bırakıyor. Doğa sporlarıyla uğraşan ve hayvan sevgisiyle büyüyen 46 yaşındaki Kaya, kış aylarında özellikle yaban hayvanlarının karnını doyurmak için çaba gösteriyor. Fırsat buldukça 15 yıldır her hafta yaklaşık 150 kilometre yol kat ederek, imkanı ölçüsünde aldığı, hayırseverlerin de yardımıyla fırınlardan topladığı ekmekleri ve hububatçılardan temin ettiği yemleri dağlarda hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakıyor. Kaya, yerleşim yerlerinin uzağındaki kedi ve köpekler, yol kenarlarında kuşlar ve dağlarda kurt, tilki gibi yabani hayvanlar için yem bırakarak örnek davranış sergiliyor. Sanayide otomotiv tamiri üzerine dükkanı bulunan Kaya, "Fırsat buldukça her hafta sonu yem dağıtıyorum. Fırınlardan topladığım ekmekleri, pazardan aldığım yemleri hayvanlara veriyorum. Dağlara geldiğimde yabani hayvanlara yemi bırakıyorum. Onlarla fazla haşır neşir olmuyoruz çünkü onların doğası gereği yabani kalması gerekiyor. Ağaç diplerinde kuşlara, açık alanda kurtlara, tilkilere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.