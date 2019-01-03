İSTE Konservatuarı 2019’u konserle karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı, geleneksel hale getirdiği yeni yıl konseri ile 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı. Üç bölümden oluşan ve ağırlıklı olarak klasik eserlerin seslendirildiği programda, İSTE öğretim elemanları ve öğrencileri sahne aldı. Birbirinden güzel görüntülere ve anlara sahne olan yeni yıl konseri, bilim, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle birlikte yoğun geçen bir dönemin sonunda, final sınavları öncesi İSTE öğrencilerine de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.