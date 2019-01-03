Kaçak göçmenler Adana’da yakalandı

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çaldıkları otomobille Adana'ya gelen ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan yabancı uyruklu 4 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Polis ekipleri, D-400 kara yolundan şehir merkezi istikametine gelen 31 E 5405 plakalı otomobilin arandığı yönünde yapılan anons üzerine bu aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp havalimanı istikametine kaçan zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Şakirpaşa Kavşağı'nın araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu. Otomobilde bulunan biri Irak, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler ile otomobil Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.