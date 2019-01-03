Kardeş okula en güzel hediye

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde Karayakup Mahallesi İlk ve Orta Okulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri büyükleri kıskandıracak güzel bir etkinliğe imza attı. Yönetici, öğretmen ve öğrencileri ilçede kardeş okul ilan ettikleri Çerçili İlk ve Orta Okulu'na aldıkları hediye paketi ve biriktirdikleri harçlıkları Erdemli Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş ve Müdür Yardımcısı Ali Cila'ya teslim etti.Milli Eğitim Şube Müdürü Gürgan, ''Kardeşçe paylaşmayı öğrenmek yardımlaşmak çok güzel duygudur. Fen bilimleri öğretmeniniz Ayşe Şimşek nezaretinde teknoloji tasarım dersinde yaptığınız işleri ve devamını getirerek hazırladığınız hediyeler takdire şayandır. Şimdi sizler yardım ediyorsunuz ya gelecekte de başka okullar sizlere yardım ve destek sunar kim bilir. Sizlere teşekkür ediyorum, derslerinize sistemli çalışmanızı diliyorum çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz'' dedi.Projeye öncülük eden Fen Bilimleri ve Teknoloji Tasarım dersi öğretmeni Ayşe Şimşek de, "Proje tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma ürünü oldu. Hiçbir öğrencimizi zorlamadık. Her bir öğrencimiz özveri ile elinden geleni karşılıksız yaptı. Bu projenin gerçekleşmesinde bize imkan sağlayan başta okul müdürüm ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.