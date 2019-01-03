Kiremithanespor, 3. Lig’e kilitlendi

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BÖLGESEL Amatör Lig ( BAL) 5. Grup'ta devre arasına 3'üncü sırada giren Kiremithanespor'un teknik direktörü Burhan Sürer, 3. Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. İlk yarı sonrası Adana'da 1 haftalık çalışmalarının ardından 10 günlük Antalya kampının başladığını belirten teknik patron Sürer,dedi. Sürer, "Sezon başında aldığımız beraberlikler ile Kiremithanespor taraftarını, ailesini hayal kırıklığına uğrattık. Daha sonraki galibiyet serisi ile yarışta var olduğumuzu kanıtladık. 13 maçımızı da kazanarak belirlediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu takımı 3. Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu" dedi.