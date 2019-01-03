Mersin Büyükşehir galibiyet serisini devam ettirecek

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın,dedi. Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Mersin, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 955 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 876 sayı gördü. Genel Menajer Melahat Aydın, "Çünkü Avrupa kupalarından da elenince artık lige daha çok önem vermemiz gerekiyordu.Her zaman söylüyoruz, bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilir.Biz takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.