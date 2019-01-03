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Büyükşehir galibiyet serisini devam ettirecek

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Mersin Büyükşehir galibiyet serisini devam ettirecek
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Takımımız son 3 maçını kazanarak, toparlandı. Bundan sonra alacağımız seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi. Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Mersin, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 955 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 876 sayı gördü. Genel Menajer Melahat Aydın, "3 mağlubiyetin ardından aldığımız 3 galibiyet çok önemliydi. Çünkü Avrupa kupalarından da elenince artık lige daha çok önem vermemiz gerekiyordu. Özellikle son 3 maçta deplasmanda Galatasaray'ı yenmemiz bizim açımızdan iyi oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilir. Yeter ki istesinler ve o gün sahada istediklerini yapabilsinler. Biz takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
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Mersin Büyükşehir galibiyet serisini devam ettirecek
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