Mersin Büyükşehir galibiyet serisini devam ettirecek

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor
, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Takımımız son 3 maçını kazanarak, toparlandı. Bundan sonra alacağımız seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz"
dedi. Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Mersin, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 955 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 876 sayı gördü. Genel Menajer Melahat Aydın, "3 mağlubiyetin ardından aldığımız 3 galibiyet çok önemliydi.
Çünkü Avrupa kupalarından da elenince artık lige daha çok önem vermemiz gerekiyordu. Özellikle son 3 maçta deplasmanda Galatasaray'ı yenmemiz bizim açımızdan iyi oldu.
Her zaman söylüyoruz, bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilir. Yeter ki istesinler ve o gün sahada istediklerini yapabilsinler.
Biz takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.