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Prof. Bryant önemli konulara değindi

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Prof. Bryant önemli konulara değindi
YAKIN Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler konulu semire, De Facto devletler, hafıza politikaları, milliyetçilik ve antropoloji gibi alanlarda akademik ve inter-disipliner çalışmalar yürüten Profesör Dr. Rebecca Bryant konuşmacı olarak katıldı. Hollanda'da bulunan Utrecht Üniversitesinde Sosyal ve Davranış Bilimleri Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Rebecca Bryant, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerinin daveti üzerine seminer verdi.
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Prof. Bryant önemli konulara değindi
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