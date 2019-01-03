Sevgilisine kızan kadın evini ateşe verdi

KAHRAMANMARAŞ'TA
sevgilisine kızan genç
kadın, birlikte yaşadığı evi
ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle
duman etkilenen
kadını, itfaiye ekipleri
son anda kurtardı. Olay,
Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon
Caddesi üzerinde yer alan
Seyran Apartmanın 5. katında meydana
geldi. Alınan bilgilerle göre; Cadde üzerinde
yürüyen vatandaşlar, apartmandan
dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu
polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine
olay yerine çok
sayıda polis ve itfaiye
ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanı fark
eden ekipler, zaman
kaybı yaşanmaması
için yan dairenin balkonundan
içeri girdi.
Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde
bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın
itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,
olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık
ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.