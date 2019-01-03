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Sevgilisine kızan kadın evini ateşe verdi

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Sevgilisine kızan kadın evini ateşe verdi
KAHRAMANMARAŞ'TA sevgilisine kızan genç kadın, birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle duman etkilenen kadını, itfaiye ekipleri son anda kurtardı. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanın 5. katında meydana geldi. Alınan bilgilerle göre; Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.
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Sevgilisine kızan kadın evini ateşe verdi
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