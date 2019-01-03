Sevgilisine kızan kadın evini ateşe verdi

BUGÜN NELER OLDU

sevgilisine kızan gençkadın, birlikte yaşadığı eviateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyleduman etkilenenkadını, itfaiye ekiplerison anda kurtardı. Olay,Dulkadiroğlu İlçesi TrabzonCaddesi üzerinde yer alanSeyran Apartmanın 5. katında meydanageldi. Alınan bilgilerle göre; Cadde üzerindeyürüyen vatandaşlar, apartmandandumanlar çıktığı fark etmesiyle durumupolis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Yapılan ihbar üzerineolay yerine çoksayıda polis ve itfaiyeekibi sevk edildi.Yoğun dumanı farkeden ekipler, zamankaybı yaşanmamasıiçin yan dairenin balkonundaniçeri girdi.Yapılan ilk kontrolde içeride baygın haldebulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangınitfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlıkekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.