Tahmazoğlu, yalnız bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılbaşı gecesi çalışan sağlık personelini ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp görevlerinde başarılar diledi. Başkan Tahmazoğlu ilk ziyaretini, kazazedeye müdahale ederken geçirdiği trafik kazasında şehit olan İlknur Bedir hemşirenin adını taşıyan Perilikaya Acil Sağlık Hizmetleri Noktasına gerçekleştirdi. Yılbaşı günü nöbet tutan sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dileyen Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca telsizden anons geçerek tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayıp, 2019 yılının sağlıklı bir yıl olması temennisinde bulundu. Sağlık çalışanlarının 7/24 esasına göre fedakarca çalıştığına dikkati çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz uyusak dahi sağlık çalışanlarımız görevlerinin başındalar. Yılbaşı gecesi 112 sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayarak onları ziyaret ettik" dedi.