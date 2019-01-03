Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

BUGÜN NELER OLDU

Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp, hasat edildiği kış aylarında üreticisinin yüzünü güldürüp cebini ısıtıyor. Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp hasadı bütün hızıyla devam ediyor. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan ve halk arasında 'Turplar Vadisi' olarak anılan bölgedeki turp havuzları drone ile havadan görüntülendi. Kışın soğuğunda çoğunluğu kadın işçiler tarafından bu havuzlarda yıkanarak paketlenen ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevk ediliyor. Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler.