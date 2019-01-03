Vali Demirtaş, Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil 2019'un ilk ziyaretini Adana Şehir Hastanesi'ne yaptı. Vali Demirtaş ile Prof. Dr. Erdil, ziyaretleri sırasında hastanede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan ardından tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip yeni yıllarını kutladı. Demirtaş ve Erdil, 2019 senesinin ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Vali Mahmut Demirtaş, hayatta hastalık- sağlık gibi durumların iç içe olduğunu belirterek hasta vatandaşların sağlığına bir an evvel kavuşması için zaman kavramı gözetmeksizin canla başla çalışan sağlık personelinin yeni yılını kutladı.