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Yakayı ele verdiler

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Yakayı ele verdiler
MERSIN'IN Tarsus ilçesinde, aracına taş atarak dikkatini dağıttıkları iş adamının, içerisinde 300 bin lira poşetini çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişiden 1'i yakalandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamı Yusuf Özer'in içerisinde 300 bin lira olan poşetinin aracından çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Parmak izlerini ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, Adana'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerden 19 yaşındaki S.Ç'yi Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Diğer şüpheliler F.A. ve M.A. aranıyor.
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Yakayı ele verdiler
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