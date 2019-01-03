Yetkili telefon bayisinin yaptığı işe bakın

Akıllı telefonu arıza yapan Profesör Dr.

Mustafa Demirtaş telefonu yetkili servise getirince başına gelmeyen kalmadı.

Koca iPhone'nin Adana yetkili servisi adamı resmen delirtti.

Hayat kurtaran önemli bir kardiyoloji uzmanı olan Profesör Demirtaş kendini tanıtmadan sade bir vatandaş gibi gitmişti yetkili servise…

Onarım parasını ödedi.

Ama arıza giderilemedi.

Orada hakarete uğradı.

Telefondaki tüm tıbbi bilgileri silindi.

Numaraları gitti.

Hayat kurtaran bir profesörün telefonu da önemlidir.

Hastaları hakkında bilgiler ve telefon numaraları vardır.

Yetkili servis işini yapacağına bilim adamına hakaret etme yoluna gitti.

Prof.Demirtaş;

"Tek suçum kendimi tanıtmadan normal bir vatandaş gibi bozulan telefonumu yetkili servise bırakmak oldu.

Mafya vari bir tavırla beni tehdit ettiler" diyor. iPhone Türkiye Distribütör'ü Adana yetkili servisini mercek altına almalı…

Gerekirse müşteri ve insan ilişkisini yok sayan bu firmanın yetki belgesi elinden hemen alınmalı.

Orası büyük bir markaya yakışır servis olmaktan çıkmış.

Dünya çapındaki kalp profesörüne yapılan kalp kıran muameleyi doğru bulmadık.

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Tarsus Şahin mahallesinin yağmurlu havalarda sıkıntısı



YAĞMURLU havalarda Tarsus Şahin mahallesini kanalizasyon suyu basıyor.

Yağışlarda bir çok ev su altında kalıyor.

Geçen ki yağışlarda da öyle oldu.

Bunu çözmek için kanalizasyon hatlarının bilgisayarlı sistemle temizlenmesi şart.

Yağmur suyu hattının yapılması ve yağmur suyunu Berdan nehrine aktaracak bir pompa istasyonu şart.

Tarsus Şahin Mahallesi sakinleri çözüm istiyor başkan.