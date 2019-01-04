1 çocuk annesi kadının ölümünde ‘ihmal’ iddiası

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bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşegül Kara (42), geçirdiği kalp krizi sonrası taksiyle hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çağırdıkları ambulanstaki 2 kadın sağlık personelince 'gaz sıkışması' denilerek kızının hastaneye götürülmediğini iddia eden anne Kadriye Kara (60), olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. İl Sağlık Müdürlüğü, görevliler hakkında soruşturma başlattı. Olay, geçen yıl 27 Kasım'da meydana geldi. İstanbul'da eşinden boşandıktan sonra oğlu Ali Ateş (9) ile birlikte Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşen Ayşegül Kara, göğsünde ve kolunda şiddetli ağrı hissetti. Ailesi, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etti. Adrese gelen ambulanstaki 2 kadın sağlık görevlisi, iddiaya göre Ayşegül Kara'nın 'gaz sıkışması' yaşadığını söyleyip, ilaç yazarak hastaneye götürülmesine gerek olmadığını belirtti. Ayşegül Kara, ambulans ayrıldıktan sonra yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından taksiyle özel bir hastaneye götürülmek istenen Ayşegül Kara, yolda yaşamını yitirdi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ayşegül Kara'nın cenazesi, işlemlerin ardından Tece Mezarlığı'nda toprağa verildi.