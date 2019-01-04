16 adresten hırsızlık yaptılar yakalandılar

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farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Y, R.Ö, Ş.C, Ş.C, Y.C. ve H.N.A. gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramada 6 televizyon, dizüstü bilgisayar, su sayacı, boru kaynak makinesi, 3 televizyon kumandası, eski dokuma yolluk, 3 bakır kap, tabanca, 9 mermi, 7 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 uydu cihazı, bakır semaver, spiral, matkap, 5 litre alkol, 2 cep telefonu, 2 kamera ve gümüş eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.