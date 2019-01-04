Bakan Varank Mersin’e yılın ilk müjdesini verdi

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ve Teknoloji Bakanlığı'nın, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte sanayici, girişimci ve araştırmacıya toplamda 5,6 milyar TL destek vereceklerini duyurması, Mersinli iş adamlarını heyecanlandırdı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 koldan düzenlenecek bütüncül destek paketinin iş dünyasını heyecanlandırdığını belirterek, 2019 yılında hükümetin özellikle sanayici ve girişimci odaklı çalışmalarının artacağını söyledi. MTOSB Başkanı Tekli, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın 2019'un ilk gününde verdiği müjde yatırımcılarımızı heyecanlandırdı. 5,6 milyar TL'lik destek, sanayici ve yatırımcı arkadaşlarımızın önünün açılması ve üretim kapasitelerini artırma yönünde önemli bir atılımdır. Üretim odaklı çalışmalarımızla devletimizin bizlere sağladığı bu imkanları boşa çıkarmadan, yeni üretim alanları ve istihdam alanlarını Mersinimize kazandıracağız. Bu anlamda Bakanımız Varank başta olmak üzere emeği geçenlere sanayicilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan İzol, sağlanan desteğin Türkiye'de girişimci sayısını artıracağını söyledi. Türkiye'nin kalkınması adına atılacak adımların ve sağlanan destek paketleri ile birlikte Türkiye'de girişimci sayısının artacağını belirten İzol, "2019 yılında iş dünyasına sağlanan 5,6 milyar TL'lik destek ile birlikte girişimci sayısının artacağını düşünüyorum. Sağlanan bu destek ile birlikte Türkiye'nin yerli üretim kapasitesi de artarak, dış pazarda yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.