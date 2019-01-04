Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda

Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda
BAŞARILARIYLA adından söz ettiren Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, gelişmiş fiziki şartları ve teknolojik donanımlarıyla başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. US News & Report sitesinin hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması açıklandı. Türkiye'den 27, 75 farklı ülkeden bin 372 üniversitenin değerlendirildiği listede Çukurova Üniversitesi, Türkiye'nin 10. en iyi üniversitesi seçilirken, dünyada ise 826. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra kısa adı URAP olan University Ranking by Academic Performance sırlamasında Çukurova Üniversitesi 15. sırada yer aldı. Dünya genelinde ön değerlendirmeye giren Yüksek Öğretim Kurumları arasında, üst kategorideki 2.500 üniversite arasında yer alan Çukurova Üniversitesi, yapılan değerlendirme sonucunda 2018-2019 yılı dünya sırlamasında 1.047., Türkiye Üniversiteleri sırlamasında ise 15. olarak bir başarıya daha imza attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN