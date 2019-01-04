Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda

BUGÜN NELER OLDU

adından söz ettirenTürkiye'ninen iyi üniversitelerindenbiriolan ÇukurovaÜniversitesigüçlü akademikkadrosu, gelişmişfiziki şartlarıve teknolojikdonanımlarıylabaşarılarına yenilerinieklemeye devamediyor. US News &Report sitesinin hazırladığı'Dünyanın En İyiÜniversiteleri' sıralamasıaçıklandı. Türkiye'den 27,75 farklı ülkeden bin 372üniversitenin değerlendirildiğilistede Çukurova Üniversitesi,Türkiye'nin 10. en iyi üniversitesiseçilirken, dünyada ise 826.sırada yer aldı. Bunun yanı sırakısa adı URAP olan UniversityRanking by AcademicPerformance sırlamasındaÇukurova Üniversitesi 15. sıradayer aldı. Dünya genelinde öndeğerlendirmeye giren YüksekÖğretim Kurumları arasında,üst kategorideki 2.500 üniversitearasında yer alan ÇukurovaÜniversitesi, yapılan değerlendirmesonucunda 2018-2019yılı dünya sırlamasında 1.047.,Türkiye Üniversiteleri sırlamasındaise 15. olarak bir başarıyadaha imza attı.