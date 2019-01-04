Çukurova, dünya listesinde ön sıralarda

BAŞARILARIYLA
adından söz ettiren
Türkiye'nin
en iyi üniversitelerinden
biri
olan Çukurova
Üniversitesi
güçlü akademik
kadrosu, gelişmiş
fiziki şartları
ve teknolojik
donanımlarıyla
başarılarına yenilerini
eklemeye devam
ediyor. US News &
Report sitesinin hazırladığı
'Dünyanın En İyi
Üniversiteleri' sıralaması
açıklandı. Türkiye'den 27,
75 farklı ülkeden bin 372
üniversitenin değerlendirildiği
listede Çukurova Üniversitesi,
Türkiye'nin 10. en iyi üniversitesi
seçilirken, dünyada ise 826.
sırada yer aldı. Bunun yanı sıra
kısa adı URAP olan University
Ranking by Academic
Performance sırlamasında
Çukurova Üniversitesi 15. sırada
yer aldı. Dünya genelinde ön
değerlendirmeye giren Yüksek
Öğretim Kurumları arasında,
üst kategorideki 2.500 üniversite
arasında yer alan Çukurova
Üniversitesi, yapılan değerlendirme
sonucunda 2018-2019
yılı dünya sırlamasında 1.047.,
Türkiye Üniversiteleri sırlamasında
ise 15. olarak bir başarıya
daha imza attı.