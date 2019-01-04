BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet derin, İlçe Milli Eğitim müdür Vekili Behzat Eğilmez ve şube müdürleri ile birlikte başta Erdemli Huzurevi olmak üzere, yatılı devlet liselerinin yurtlarını ziyaret etti. Öğrenciler tarafından Kaymakam Kula "En baba kaymakam" sözleriyle karşılandı. Öğrencilerin bu sözleri kaymakamı duygulandırdı. Huzurevinde kalan yaşlıların ellerinden öpen Kaymakam Kula sohbet edip gönüllerini aldı, öğrencilerin de hal ve hatırlarını sorup yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Kula, ''Okul yurtlarında kalan öğrenciler en iyi eğitimi almak üzere burada anne ve babalarından ayrı yatılı kalıyorlar. Öğrenci kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekiyor. Onların ailesi burada değiller ancak devletin görevlisi olarak bizler buradayız' dedi.