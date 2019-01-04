Fotoğraf sanatçısı Özatay Yakın Doğu’nun konuğu

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Doğu Koleji Ortaokul Fotoğrafçılık Kulübü, kulübün sorumlu öğretmeni Duyal Tüzün öncülüğünde, haftalık olarak düzenledikleri etkinlikleri kapsamında Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay'ı konuk etti. Ulusal ve uluslararası birçok ödül ve sergileme başarıları bulunan birçok dalda fotoğraflar çeken fotoğraf sanatçılarından Buket Özatay, kulüp öğrencilerine "Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon Kuralları" konulu sunum gerçekleştirdi. Özatay, öğrencilere gerekli ortam ve araçlar sağlandığında, fotoğrafçılıkta temel kompozisyon kuralları ile uygun konum ve ölçeklendirme kurallarına göre fotoğraf çekebileceklerini anlattı. Fotoğraf çekiminin sadece denklaşöre basıp objektifin gördüğü nesneleri çekmek olmadığını ifade eden Buket Özatay, bu nedenle fotoğraf çekiminde ışığın çok önemli olduğunu, fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerektiğinden söz etti. Fotoğrafta kompozisyonun ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatı olduğunu aktaran Özatay, kompozisyonun da iyi görüş, bilgi, yetenek ve deneme ile kazanıldığını ifade etti.