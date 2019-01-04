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Gazişehir güçleniyor

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Gazişehir güçleniyor
SPOR Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ara transfer döneminde takıma katılacak oyuncuların, şampiyonluğa katkı sağlayacak isimler olmasını hedeflediklerini söyledi. İkinci yarıda puan kayıplarını azaltıp, şampiyonluğun en güçlü adayı haline geleceklerini savunan Altıparmak, şöyle konuştu: "Kadromuzda görmek istediğimiz 4-5 oyuncu var. Bunların bazılarıyla önemli aşama kaydettik. Ancak kulübün menfaatleri açısından isim açıklamayı doğru bulmuyoruz. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu takıma dahil edip, düzeni bozmak istemiyoruz. Bizi bir oyuncu kurtarmaz. O yüzden takım ruhunu kaybetmemeliyiz. Transferde böyle bir hassasiyetimiz de var. Bize gelecek oyuncunun bireysel değil takım özelliği olmalı. 'Ne yapabilirim.' değil, 'Takımla neler yapabiliriz.' diyen kişiler aramızda olmalı."
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Gazişehir güçleniyor
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