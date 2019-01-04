Gündoğdu Basket’ten meme kanserine destek

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KADINLAR Basketbol Süper Lig takımlarından Gündoğdu Adana Basketbol,. Basketbolcular, "Anadolu Efes'in 5 yıldır meme kanserine farkındalık amacıyla yürüttüğü 'Pembe Top Sahada' Projesine Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü olarak destek veriyoruz ve Beşiktaş maçımıza pembe top ile çıkıyoruz. Amacımız projeye katkı sağlamak ve önemine dikkat çekmek" dediler. Turuncu-mavili takımın başantrenörü Ender Ünlü,şeklinde konuştu.