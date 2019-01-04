Gündoğdu Basket’ten meme kanserine destek

KADINLAR Basketbol Süper Lig takımlarından Gündoğdu Adana Basketbol, Pazar günü saat 14.00'te Menderes Spor Salonu'nda konuk edeceği Beşiktaş maçında sahaya pembe topla çıkacak
. Basketbolcular, "Anadolu Efes'in 5 yıldır meme kanserine farkındalık amacıyla yürüttüğü 'Pembe Top Sahada' Projesine Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü olarak destek veriyoruz ve Beşiktaş maçımıza pembe top ile çıkıyoruz. Amacımız projeye katkı sağlamak ve önemine dikkat çekmek" dediler. Turuncu-mavili takımın başantrenörü Ender Ünlü, "Beşiktaş maçı hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Evet biz de kulüp olarak meme kanserine dikkat çekeceğiz. Taraftarlarımızı şimdiden sporcularımıza destek olmak için maça bekliyoruz"
şeklinde konuştu.