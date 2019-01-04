Hatay’da çukur, çamur ve çöp kalmayacak

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Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti. Ziyarette Başkan Adayı Güler'e, Antakya Belediye Başkan Aday Adayları ile çok sayıda partili eşlik etti. Hatay'ın imar ve inşasının emin ellerde olması açısından önemli bir süreç içerisinde olduğunu ifade eden Güler; yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlçe Belediye başkan adaylarının az bir zaman içerisinde açıklanacağını söyleyen Güler; "CHP'nin Antakya Belediye başkan adayı açıklandı ve sahada çalışıyor. AK Parti'mizde 17 aday adayımız seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aday adaylarımızın tamamı adaymış gibi çalışıyor. AK Parti'nin aday gösterdiği yerlerde MHP aday göstermeyecek, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise AK Parti aday göstermeyecek. Genel merkezimizin vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Ekibimiz Hatay'ın tamamını kapsayacak şekilde proje hazırlıklarını sürdürüyor" dedi. "Vatandaşımız her şeyden önce görevimizi yapmamızı istiyor. İlk icraatımız Asi Nehri'ni güzelleştirmek olacak. Biz Hatay'ın önceliklerini belirleyerek işimize başlayacağız. Hatay hizmet istiyor. Toplumla birlikte hareket edersek her şey yolunda gider. Projeler halkın talepleri doğrultusunda şekillenir. İskenderun'daki battı çıktı, trafiği rahatlatması gerekirken, kent içi trafik tıkanmış durumda." "AK Parti hükümeti, işsizliği en düşük seviyelere getirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline buradan sesleniyorum. Rahat olsunlar. İşini yapan, işine devam edecek. Kimse işinden olmayacak. Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çaparali hariç. Çaparali, halkın parasıyla dağıttığı altın rozetlerin hesabını verecek. Altın rozet işi sadece madalyonun bir yüzü" diye konuştu.