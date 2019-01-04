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Kurtlardan kaçarken çukura düşen geyik kurtarıldı

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Kurtlardan kaçarken çukura düşen geyik kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ'TA kurtlardan kaçarken çukura düşen ala geyik, kurtarılıp tedavi edildikten sonra tabiata bırakıldı. Kahramanmaraş'a 40 kilometre mesafedeki Başkonuş Yaylası'nda bulunan dinlenme tesisi çalışanları, dün akşam kurtlar tarafından kovalanan bir geyiğin tesise yaklaştığını fark etti. Tesisin yakınındaki bir çukura düşen geyiğin yardımına koşan tesis çalışanları, kurtları bölgeden uzaklaştırarak, konuyu işletme yöneticisi Serhan Erdoğanyılmaz'a bildirdi. Erdoğanyılmaz, Veteriner Hekim Eray Şener'i de alarak tesise geldi. Yaklaşık 300 kiloluk geyik, tesis çalışanları tarafından uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkartılarak tedavi altına alındı.
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Kurtlardan kaçarken çukura düşen geyik kurtarıldı
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