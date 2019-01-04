Kurtlardan kaçarken çukura düşen geyik kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

kurtlardan kaçarken çukuradüşen ala geyik, kurtarılıptedavi edildikten sonra tabiatabırakıldı. Kahramanmaraş'a40 kilometre mesafedekiBaşkonuş Yaylası'nda bulunandinlenme tesisi çalışanları,dün akşam kurtlar tarafındankovalanan bir geyiğin tesise yaklaştığınıfark etti. Tesisin yakınındakibir çukura düşen geyiğin yardımınakoşan tesis çalışanları, kurtları bölgedenuzaklaştırarak, konuyu işletmeyöneticisi Serhan Erdoğanyılmaz'abildirdi. Erdoğanyılmaz, VeterinerHekim Eray Şener'i de alarak tesisegeldi. Yaklaşık 300 kiloluk geyik,tesis çalışanları tarafından uzunuğraşlar sonucu düştüğü yerdençıkartılarak tedavi altına alındı.