Kurtlardan kaçarken çukura düşen geyik kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA
kurtlardan kaçarken çukura
düşen ala geyik, kurtarılıp
tedavi edildikten sonra tabiata
bırakıldı. Kahramanmaraş'a
40 kilometre mesafedeki
Başkonuş Yaylası'nda bulunan
dinlenme tesisi çalışanları,
dün akşam kurtlar tarafından
kovalanan bir geyiğin tesise yaklaştığını
fark etti. Tesisin yakınındaki
bir çukura düşen geyiğin yardımına
koşan tesis çalışanları, kurtları bölgeden
uzaklaştırarak, konuyu işletme
yöneticisi Serhan Erdoğanyılmaz'a
bildirdi. Erdoğanyılmaz, Veteriner
Hekim Eray Şener'i de alarak tesise
geldi. Yaklaşık 300 kiloluk geyik,
tesis çalışanları tarafından uzun
uğraşlar sonucu düştüğü yerden
çıkartılarak tedavi altına alındı.