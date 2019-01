Kurtuluş coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Etkinlikler Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan trenin Mersin Garı'nda karşılanmasıyla başladı. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve bayrak taşıyan öğrenciler, karşılama töreninin ardından kortej halinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Buradaki törende Vali Su, Gürbüz ve Kocamaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanın her yerinde hareketlenen milli mücadele ruhunun Çukurova'da da can bulduğunu belirtti.Toroslar Belediyesi tarafından her 3 Ocak'ta düzenlenen Kuvayımilliye yürüyüşü de ilginç görüntülere sahne oldu. Anadolu kadınını yansıtmak için temsili top ve tüfek taşıyan kadınların da yer aldığı grup, Kuvayımilliye Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüp buradaki etkinliğe katıldı. Alandaki tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.