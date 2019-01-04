Mavi Şimşek için 12 bin km

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danalı Durak çiftinin futbol sevgisi sınır tanımıyor… Koyu bir Adana Demirspor taraftarı olan Bedirhan-Münevver Durak, 4,5 yaşındaki oğulları Demir ile birlikte uzak yakın demeden bu sezon mavi-lacivertli ekibin içeride dışarıda oynadığı 17 maçın tamamını tribünden takip etti. Mavi Şimşekler'i bir an olsun yalnız bırakmayan çift, "Adana Demirspor bizim ailemizin bir parçası gibi… Onun olduğu yer bizim evimiz"
dedi. HAFTA SONLARI BOŞ GEÇMİYOR
Mali Müşavir Bedirhan ile Münevver Durak, 2013 yılında evlendi. Adana Demirspor'un maçlarını birlikte takip eden çift 2014 yılında dünyaya getirdikleri oğullarına Demirspor sevgisi nedeniyle Demir adını verdi.
Bu sezon Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Süper Lig umutları artan Bedirhan ve Münevver hafta sonları soluğu yollarda statlarda aldı. Evde tüm planları Adana Demirspor'un o haftaki maç programına göre yaptıklarını belirten 32 yaşındaki Bedirhan Durak, "Eşim de ben de takımımıza gönülden bağlıyız. Uzak yakın, yağmur çamur demedik arabamıza atlayıp tüm deplasmanlara gittik. Bize 'çılgın çift' diyorlar. İkinci yarı da Adana Demirspor ile bir olmaya devam edeceğiz"
dedi. MUTLU VE HUZURLU OLUYORUM
Kendisini statlarda, tribünlerde mutlu ve huzurlu hissettiğini söyleyen 30 yaşındaki Münevver Durak "Herkes hafta sonu gezmek için parka, pikniğe, alışveriş merkezine gider biz deplasmana gidiyoruz. Kıyafetlerimin mobilyamın tamamı mavi-lacivert. Bu gerçek tutku"
diye konuştu. Mavi Şimşeklerin ilk yarıda deplasmanda oynadığı Karabükspor, Gazişehir Gaziantep, Altınordu (İzmir), Osmanlıspor (Ankara), Ümraniyespor (İstanbul), Altay (İzmir), Boluspor ve Balıkesirspor
karşılaşmalarının tamamına giden Durak ailesi gidiş geliş tam 12 bin kilometre yol kat ederek rekora imza attı. İkinci yarıda da Adana Demirspor'u yalnız bırakmayacak olan çift mutlu sona ulaşmak istiyor. KIZIMIZ OLURSA ADI 'MAVİ' OLACAK
MAÇ günleri futbolcular kadar heyecan yaşayan çılgın çift, Demir'i de yanlarına alıp formalarını giyip, eşyalarını toplayıp ilk yarıda Adana Demirspor'un içeride oynadığı 9, deplasmanda karşılaştığı 8 karşılaşmanın tamamını izledi. Ev ve iş yerlerinin her bir köşesini mavi-lacivertli renklere boyayan çift bir adım daha ileri giderek, "Kızımız olursa onun adını da 'Mavi' koyacağız" dedi.