Mavi Şimşek için 12 bin km

BUGÜN NELER OLDU

danalı Durak çiftinin futbol sevgisi sınır tanımıyor… Koyu bir Adana Demirspor taraftarı olan Bedirhan-Münevver Durak, 4,5 yaşındaki oğulları Demir ile birlikte uzak yakın demeden bu sezon mavi-lacivertli ekibin içeride dışarıda oynadığı 17 maçın tamamını tribünden takip etti. Mavi Şimşekler'i bir an olsun yalnız bırakmayan çift,dedi.Mali Müşavir Bedirhan ile Münevver Durak, 2013 yılında evlendi.Bu sezon Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Süper Lig umutları artan Bedirhan ve Münevver hafta sonları soluğu yollarda statlarda aldı. Evde tüm planları Adana Demirspor'un o haftaki maç programına göre yaptıklarını belirten 32 yaşındaki Bedirhan Durak,dedi.Kendisini statlarda, tribünlerde mutlu ve huzurlu hissettiğini söyleyen 30 yaşındaki Münevver Durakdiye konuştu. Mavi Şimşeklerin ilk yarıda deplasmanda oynadığıkarşılaşmalarının tamamına giden Durak ailesi gidiş geliş tam 12 bin kilometre yol kat ederek rekora imza attı.MAÇ günleri futbolcular kadar heyecan yaşayan çılgın çift, Demir'i de yanlarına alıp formalarını giyip, eşyalarını toplayıp ilk yarıda Adana Demirspor'un içeride oynadığı 9, deplasmanda karşılaştığı 8 karşılaşmanın tamamını izledi. Ev ve iş yerlerinin her bir köşesini mavi-lacivertli renklere boyayan çift bir adım daha ileri giderek, "Kızımız olursa onun adını da 'Mavi' koyacağız" dedi.