Melih ABİ: Apartman bacaları neden kontrol edilmiyor?

BUGÜN NELER OLDU

Hava kirliliği had safhada.Artık nefes almak bile zorlaştı.Apartmanların bacalarından çıkan kara kara dumanlar nefes kesiyor.Bacaları kontrol eden yok.Neden?Bakımsız bacalar yangına da sebep olur.Kışa kadar bacalara bakmıyoruz.Soğuklar gelince sobaya odunu kömürü doldurup yakıyoruz.Belediyeler mışıl mışıl uyuyor.Bacaları kontrol etmiyor.Hadi uzak yerleri görmüyorlar.Ziyapaşa Bulvarı'nı nasıl görmüyorlar?Eser hanım "nefesimizi kesiyorlar" diyor.Gönderin ekiplerinizi bacaları kontrol etsin, çevreyi ne kadar kirletiyor görsünler.Bacalara filtre de takılması lazım.Uyumayın beyler!yılının daha ilk günü.N. Alkan diyor ki;Tarsus'a dönüyorum.Adana-Tarsus güzergahında trene yolun sağından solundan taşlar atılıyor.Camlar kırılıyor.Bu durum yıllardır böyle.Bunun önüne neden geçilmez.En kısa zamanda çözüm bulunmalı.Taş atanlar yakalanmalı.İnsanları korkutan manyaklar oralardan def edilmeli.Kırılan camın ücreti cebimizden çıkıyor.Yolcuları da korkutuyorlar.Bu bir suç ve cezasız kalmamalı.