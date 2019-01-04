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Menopozda sıcak basmalarının önüne geçebilirsiniz

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Menopozda sıcak basmalarının önüne geçebilirsiniz
ACIBADEM Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Hale Erbaş, menopoz dönemindeki pek çok kadının sıcak basması, sinirlilik ve kilo alma eğilimi gibi sorunlarla karşılaştığını belirterek, "Kadınların ortalama ömrünün uzamasıyla menopozla geçirilen süre de artıyor. 40 yaşını aşmış her kadın, adet gecikmesi yaşaması durumunda gebelik testi yapması gerekiyor" dedi. Dr. Hale Erbaş, Türkiye'deki yaş ortalaması 51 olan menopoz sürecinin kadınlarda sıcak basması, sinirlilik, kilo almaya eğilim gibi hayat kalitesini düşüren belirtilere neden olduğunu belirterek, bu sürecin kolay atlatılmasını sağlayacak öneriler paylaştı. Dr. Erbaş, kadınlarda menopozun neden olduğu şikayetlere hormon seviyelerindeki değişikliklerin sebep olduğunu belirtti.
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Menopozda sıcak basmalarının önüne geçebilirsiniz
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