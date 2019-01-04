Öğrencilerden tasarım sergisi

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Barbaros Ortaokulu öğrencileri, 'Genç beyinler bilim projesi tasarlıyor' projesi kapsamında tasarım sergisi açtı. 20 eserin yarıştığı sergide birinci olan öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi. Barbaros Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zeynep Tutay Saygır'ın proje koordinatörlüğünde iki ay önce başlatılan "Genç beyinler bilim projesi tasarlıyor' projesi, açılan sergi ile son buldu. Öğrenciler çalışma kapsamında ilk olarak Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada inceleme yapan öğrencilere gezi sonrası kendi bilim merkezini tasarlamaları istendi. Gözlemleri ile bakış açıları değişen öğrenciler, 'Mimari olarak bir bilim merkezi nasıl oluşur?' sorusuna cevap aradı. Hayallerini tasarım çalışmalarına döken öğrencilerin eserleri, düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Serginin açılışına Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebi Yılmaz, Şube Müdürü Hanifi Çirkin ile öğrenci velileri katıldı. Sergi sonrası hazırlanan eserler arasında birinci olan 7-A sınıfı öğrencisi Emre Köylü'ye tablet bilgisayar hediye edildi.