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Sözümüzü tutacağız

Yılmaz Vural, Demirspor’u Süper Lig’e çıkarma hedefini yineledi: "Ben, ekibim ve oyuncularım çok samimiyiz. Boş söylenmiş bir laf yok. Balıkesir ve G.Birliği'ne kaybettik ama taraftarımız gayretimizi gördü"

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Sözümüzü tutacağız
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 24 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te çalışmalarına başlayan Adana ekibinde tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, son durumu ve hedefleri değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde taraftarlarla yaşadığı diyalogda, Süper Lig'e çıkma sözü veren Yılmaz Vural, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sözümüzde duracağız tabii ki. Orada boş söylenmiş bir laf yok. Ben, ekibim ve oyuncularım çok samimiyiz. Benim dönemimde Balıkesir ve Gençlerbirliği maçlarını kaybettik ama taraftarımız bize ufacık bir sitemde bulunmadı. Çünkü verilen çabayı ve gayreti görüyorlar" dedi.

KEŞKE BİZDE DE VAR OLSA
Birçok karşılaşmada son dakikalarda yedikleri gollerle puan kaybeden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, "Maçlar 80 dakika oynansaydı, 3 maç daha kazanmıştık. Şanssızlık var, hakem kardeşlerimizin, kendilerinin de kabullendiği hatalar var. Keşke VAR sistemi bizim ligde de olsaydı. Eğer öyle olsaydı bizim durumumuz da farklı olurdu" diye konuştu.
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