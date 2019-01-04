Sözümüzü tutacağız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in ilk yarısında 24 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te çalışmalarına başlayan Adana ekibinde tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, son durumu ve hedefleri değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde taraftarlarla yaşadığı diyalogda, Süper Lig'e çıkma sözü veren Yılmaz Vural, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine,dedi.Birçok karşılaşmada son dakikalarda yedikleri gollerle puan kaybeden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, "Maçlar 80 dakika oynansaydı, 3 maç daha kazanmıştık. Şanssızlık var, hakem kardeşlerimizin, kendilerinin de kabullendiği hatalar var. Keşke VAR sistemi bizim ligde de olsaydı. Eğer öyle olsaydı bizim durumumuz da farklı olurdu" diye konuştu.