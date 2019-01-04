Trafik polisleri kış denetiminde

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, yorgun olduğu gözlenen sürücüleri de uygun bir yerde dinlenmelerini sağlayıp öyle yola devam etmesini sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ve Anamur güzergahı, TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti, D-715 karayolu ile Mut- Karaman istikametinde uygulamalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında yorgun gözlenen sürücüler araç dışına davet edilerek, dinlendirilip yola devam etmeleri sağlanıyor.