Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Trafik polisleri kış denetiminde

Trafik polisleri kış denetiminde

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Trafik polisleri kış denetiminde
MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, yorgun olduğu gözlenen sürücüleri de uygun bir yerde dinlenmelerini sağlayıp öyle yola devam etmesini sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ve Anamur güzergahı, TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti, D-715 karayolu ile Mut- Karaman istikametinde uygulamalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında yorgun gözlenen sürücüler araç dışına davet edilerek, dinlendirilip yola devam etmeleri sağlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik polisleri kış denetiminde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN