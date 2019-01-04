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Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi’nin temeli atıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi’nin temeli atıldı
MERSİN'İN Tarsus İlçe Belediyesi'nin öncülüğünde hayırsever Ülker Aydın'ın katkılarıyla Şehitler Tepesi Mahallesi Ülker Aydın Parkı içerisinde yapılacak olan Ülker Aydın ve Gençlik Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Belediye Başkanı Şevket Can, hayırsever Ülker Aydın'a ilçeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Gençlerin kısa sürede hizmete girecek olan kütüphaneden en iyi şekilde yararlanacağını ifade eden Başkan Can, 'Şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına tamamen kendi imkânlarıyla bu projeyi gerçekleştirdiği için hayırsever ablamız, büyüğümüz Ülker Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Rabbim şehrimizde Ülker Aydın hanımefendi gibi hayırsever vatandaşlarımızın sayısını arttırsın" dedi.
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Ülker Aydın Gençlik Kütüphanesi’nin temeli atıldı
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