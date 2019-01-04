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Yaşlı kadın hırsızlara seslendi

’da kanser hastası kadın, torununun telefonunu çalan hırsızlara ağlayarak seslendi: Telefonu ve tableti borç parayla almıştık. Lütfen geri getirin

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Yaşlı kadın hırsızlara seslendi
Adana'da torununun cep telefonu ve tabletini evinden çaldıran kanser hastası kadın gözyaşları içinde hırsızlara seslenerek, "Telefonu ve tableti getirip çocuğu sevindirsinler, telefonu borç parayla almıştık" dedi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. Emine Öğlü sabah kalktığında dış kapının açık olduğunu fark edince ikinci kata çıkıp kızı ve torununa 'neden kapıyı açık bırakıyorsunuz' diye kızdı. Bu sırada torunu kalkıp cep telefonundan saate bakmak istedi ancak telefonu bulamadı. Bunun üzerine yaptığı aramada hem cep telefonunun hem de tabletinin olmadığını gördü. Olayın bildirilmesi üzerine polis eve gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede ailenin balkonun kapısını açık bıraktığı hırsız ya da hırsızların da buradan girip cep telefonu ve tableti alarak dış kapıdan çıktığı belirledi.

Emine Öğlü, cep telefonunu 750 lira borç para alarak torunu çok istediği için aldığını belirterek, "Ben 5 yıldır göğüs kanseri hastalığıyla mücadele ediyorum. Eşim öldü babamdan kalan para ile geçiniyoruz. Kredi çektiğim için elime de 400 lira para geçiyor. Bu telefonu da ayda 100 lira ödeyecek şekilde borç alarak almıştım. Şimdi biz ne yapacağız" dedi. Öğlü, hırsızlara da seslenerek, " Telefon ve tableti getirmelerini istiyorum çocuğum sevinsin" diye gözyaşı döktü.
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Yaşlı kadın hırsızlara seslendi
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