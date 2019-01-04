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Yeni stadyumda geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Yeni stadyumda geri sayım başladı
ADANA halkı yeni statlarına kavuşmak için gün sayıyor. UEFA ve FIFA standartlarındaki yeni stadyum, 2 ay sonra tamamlanacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edilecek. Stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri de faydalanabilecek.
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Yeni stadyumda geri sayım başladı
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