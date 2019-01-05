Adana Demirspor’a süper transfer

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Ligi'nin ilk yarısını dokuzuncu sırada tamamlayan Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Daha önce kadrosunave Belçikalı'ı katan mavi-lacivertli ekip, dün de Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'dan Vedat Bora'yı renklerine bağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu imzayı attıktan sonra Adana Demirspor'un Antalya kampına dahil oldu. Vedat Bora, Adana Demirspor'un Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi olduğunu belirterek,diye konuştu. Bu arada Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Antalya kampını değerlendirdi.Tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerinikullandı.