Adana Demirspor’a süper transfer

SPOR Toto 1. Ligi'nin ilk yarısını dokuzuncu sırada tamamlayan Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Daha önce kadrosuna Emre Uğur Uruç
ve Belçikalı Jonathan Legear
'ı katan mavi-lacivertli ekip, dün de Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'dan Vedat Bora'yı renklerine bağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu imzayı attıktan sonra Adana Demirspor'un Antalya kampına dahil oldu. Vedat Bora, Adana Demirspor'un Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi olduğunu belirterek, "Takımımızın, belirlenen hedeflerle ulaşması için üzerime düşeni yapmak için çok çalışacağım"
diye konuştu. Bu arada Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Antalya kampını değerlendirdi. KAMP VERİMLİ GEÇİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, "Antalya kampı takımımız adına çok verimli geçiyor. 18 günde 32 idman ve 4 hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Takıma yeni katılan oyuncularımızın uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Çok iyi bir hava yakaladık. İkinci yarı çok zorlu geçecek. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Şu andaki durumumuz, beni ve ekibi gelecek için umutlandırıyor"
ifadelerini
kullandı.